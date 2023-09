"Rifiuti e erba alta, al parco c’è solo degrado"

Dopo le segnalazioni di atti di bullismo, vandalismi e perfino minacce ad opera di gruppi di giovani e giovanissimi, al parco Europa e in altre zone del centro di Bagnolo, arrivano richieste di intervento anche dai consiglieri comunali di Bagnolo Bene Comune, secondo i quali in paese sarebbero numerosi gli episodi legati a sporcizia, abbandono di rifiuti, scarsa manutenzione del verde.

"Negli ultimi anni – dicono i consiglieri di opposizione – il parco pubblico non ha avuto i necessari interventi di manutenzione del verde e dell’impianto di illuminazione, con conseguente deterioramento dell’aspetto estetico e anche della sicurezza. Ci sono tombini completamente otturati da erba e terra che non scaricano come dovrebbero. L’erba non viene falciata, le piste ciclabili sono trascurate e spariscono tra la vegetazione, non si contano più le scritte che deturpano muri e scalini (anche dell’edificio municipale), i rifiuti abbandonati stanno diventando una triste componente del paesaggio".

"A proposito di rifiuti – aggiungono – va detto che la raccolta differenziata è passata dal’81,1% del 2019 al 77,6% del 2022, con una diminuzione del 3,5% che colloca Bagnolo tra una minoranza di comuni reggiani (11 su 42) in regresso di percentuale. Ne sono certamente responsabili le persone che se ne infischiano della buona educazione e della civile convivenza, ma esistono anche doveri di prevenzione e di vigilanza che spettano all’amministrazione". "Siamo convinti – concludono – che sia necessario un forte impegno su questo fronte, che tiene insieme cura dell’ambiente, sicurezza e rispetto della legalità. Temi molto importanti per il futuro di Bagnolo".

Antonio Lecci