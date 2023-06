Rifiuti, inaugurato ufficialmente l'impianto Forsu di Gavassa a Reggio Emilia

Reggio Emilia, 14 giugno 2023 – Centomila tonnellate di rifiuti organici differenziati e 67 mila tonnellate di sfalci e potature trattate annualmente, che producono 9 milioni di metri cubi di Biometano, 53 mila tonnellate di compost di alta qualità e 10 mila tonnellate di CO2 ‘food grade’ ossia perfettamente conforme per essere utilizzata per uso alimentare.

L’impianto Forsu di Gavassa è stato ufficialmente inaugurato da una cerimonia ad alto livello che ha visto presenti i vertici di Iren e di Iren Ambiente, nelle persone del presidente della multiutility Luca Dal Fabbro e dall’AD di Iren Ambiente, Eugenio Bertolini; oltre che del sindaco di Reggio Luca Vecchi (assieme ad alcuni sindaci della provincia), l’assessore all’ambiente Carlotta Bonvicini e il vicesindaco Alex Pratissoli. Un impianto, costato 75 milioni di euro, che ha visto iniziare i lavori nel 2021 e che hanno visto alternarsi circa 100 lavoratori tra le diverse ditte appaltatrici. Un impianto che occupa 17 ettari, per una superficie di 27.500 metri quadrati, e che produce una quantità di biometano sufficiente a riscaldare in un anno 4.600 famiglie, o, in alternativa, 7.600 vetture, oppure 190 autobus. Soprattutto, e questo rende la Forsu di Gavassa un ‘unicum’ in Italia, vi è la presenza di un’aula didattica adibita alle visite delle scolaresche, che potranno toccare con mano il ciclo completo di trasformazione dei rifiuti organici. “Il contesto attuale ci spinge a progettare il futuro tenendo presente tre componenti fondamentali: la sicurezza energetica, la competitività e chiaramente, la sostenibilità, motore di ogni nostra singola azione – ha sottolineato il presidente Dal Fabbro – Forsu è un impianto che promuovendo la circolarità delle risorse a livello territoriale, rafforza il ruolo di Iren quale partner di riferimento per il territorio e le pubbliche amministrazioni”. “Anni fa decidemmo come città di spegnere un inceneritore e di non costruirne di nuovi – aggiunge il sindaco di Reggio, Luca Vecchi -. Da allora molto tempo è passato e grazie alla raccolta differenziata, dove siamo arrivati all’83% di copertura con l’obiettivo di aumentarla, effettuata col sistema del porta a porta siamo riusciti ad arrivare a livelli di eccellenza. Reggio sul piano ambientale ha ottenuto negli ultimi anni diversi, importanti risultati, che hanno contribuito a migliorare la qualità della vita della comunità”.

All’inaugurazione ha partecipato, attraverso un video, anche il Viceministro della Transizione ecologica, Vannia Gava, che ha sottolineato come il Governo sostenga convintamente tutte le iniziative legate all’economia circolare e sostenibile: “I rifiuti, oggi, non sono visti più come un problema, ma come un opportunità, per creare sostenibilità e al contempo ricchezza”. Mentre all’interno di Forsu si svolgeva l’inaugurazione dell’impianto, all’esterno, è andata in scena una contestazione organizzata da alcuni residenti di Gavassa che con cartelli e clacson di trattori azionati mentre passano continuamente davanti alla rotonda d’ingresso lamentano rumore ed odori molesti provenienti dall’impianto e reiterano la richiesta, avanzata tempo fa, all’Amministrazione comunale – con mozione formata da oltre 300 cittadini – di installare una centralina per il controllo dell’aria.