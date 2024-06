"Rifiuti, fototrappole come deterrente"

Difende le scelte sul sistema delle fototrappole contro abbandoni di rifiuti e degrado in paese, il sindaco di Castelnovo Sotto, Francesco Monica, dopo le polemiche in consiglio comunale sollevate dalle opposizioni, in particolare dal capogruppo Roberto Cocconi. Le minoranze hanno contestato anche il rapporto costi-benefici, con una spesa annuale di circa ventimila euro per le fototrappole, a fronte di incassi che, se va bene, per il 2023 non saranno neppure di duemila euro.

"Non è corretto fare simili paragoni – spiega Monica – visto che noi non ci siamo dotati solo di telecamere, ma abbiamo noleggiato delle postazioni: significa che per ogni zona soggetta ad abbandono di rifiuti la ditta fornitrice installa più telecamere di contesto, posizionate in diverse angolazioni per aumentare le possibilità di riconoscimento dell’autore dell’infrazione e degli eventuali veicoli utilizzati a compiere l’illecito. Il servizio è comprensivo di una scrematura di immagini: ogni settimana arrivano alla polizia locale le sole riprese di possibili reati, su cui agire con le sanzioni, senza dover passare ore a rivedere a ritroso i filmati e senza dover attendere le segnalazioni dei cittadini. Un altro elemento, non secondario – prosegue Monica –, è il servizio di spostamento delle postazioni che la ditta effettua ogni tre mesi. Garantita l’immediata sostituzione in caso di guasti, una manutenzione settimanale dell’attrezzatura e il costante aggiornamento alle normative sulla privacy. Tutto ciò evita operazioni che, al contrario, sarebbero a carico del personale dell’ente pubblico". E veniamo al rapporto costi-ricavi. "Il numero di sanzioni – aggiunge Monica – non può essere l’unico parametro con cui si valuta questo sistema, siccome è rilevante l’effetto deterrente. Nelle zone in cui abbiamo utilizzato il sistema, questo ha consentito di risolvere il problema degli abbandoni. Per questo il numero di sanzioni non è un dato indicativo per valutarne l’efficacia. È già accaduto che, dopo aver spostato la strumentazione, ci venga richiesto dai residenti di procedere a riposizionarla. In alcune di queste zone stiamo valutando se installare dei sistemi di videosorveglianza fissa, con caratteristiche analoghe a quelle mobili".

Antonio Lecci