Rifiuti, il sindaco dichiara guerra agli incivili

Continuano nel comune di Casalgrande i casi di abbandono di rifiuti vicino ai cassonetti. Si tratta di comportanti incivili, condannati dai cittadini e dal Comune. Le telecamere di sorveglianza hanno però immortalato le azioni irregolari: i frame sono stati consegnati alla polizia locale che provvederà a individuare i responsabili e far scattare le sanzioni. Le sanzioni previste vanno da 150 euro a 600 euro; per i residenti fuori comune che si presentano a Casalgrande per conferire i rifiuti le sanzioni vanno da 83 euro a 500 euro. Per i residenti fuori comune che si presentano a Casalgrande e abbandonano i rifiuti fuori dai cassonetti, si va da un minimo di 233 a 1.100 euro.

Il sindaco Giuseppe Daviddi lancia un appello ai cittadini, chiedendo "di essere collaborativi e di aiutarci in modo concreto nella cura della nostra Casalgrande e dell’ambiente in generale. L’impegno dell’amministrazione nel contrasto all’abbandono indiscriminato dei rifiuti è massimale e in questo senso desidero ringraziare la polizia locale, i volontari del Gev e tutti i tecnici presenti sul territorio che senza sosta si impegno per la cura". Daviddi spiega che stanno approntando l’installazione di "nuovi apparecchi di video sorveglianza: aumenteremo i controlli per quanto possibile. Ricordo che è assolutamente vietato venire a Casalgrande da altri comuni e depositare i rifiuti prodotti e per quanto riguarda quelli ingombranti o pesanti, Iren procede al recupero direttamente a domicilio ed è sempre a disposizione il centro di raccolta al Villaggio Macina".

Matteo Barca