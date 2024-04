Rifiuti in zona stazione, tema caldo. Massari: "Qui stop al porta a porta"

Se la bellezza salverà il mondo, molto va fatto per recuperare alla decenza la zona stazione. Ed una massiccia mobilitazione di Iren per bonificare da rifiuti, resti di bivacchi tossici ed escrementi le strade e gli anfratti, con la sospensione del porta a porta, può essere una delle soluzioni praticabili. È emerso dal primo confronto pubblico tra i cinque candidati a sindaco della città, giovedì sera al Binario 49 di via Turri. Si sono affrontati a tutto campo su sicurezza, tutela dei residenti ormai stranieri nel loro quartiere e accoglienza dei emarginati, cura del disagio umano e del degrado ambientale. Domande secche dal Cres (Comitato Reggio Emilia Sicura che ha promosso la serata), risposte articolate in un clima cordiale davanti ad oltre 150 persone, tra cui Alessandro Aragona (coordinatore provinciale Fd’I), Gianluca Cantergiani (segretario Pd cittadino) e il numero uno della Lega Roberto Salati. Se i problemi dell’area sono gravi, stratificati e cronici, vanno aggrediti con adeguati mezzi, personale: è finita l’era dei progetti-fuffa, serve agire.

Contro il degrado, per Marco Massari (Pd) bisogna "intervenire su Iren per rafforzare il prelievo. Nel quartiere c’è grosso ricambio, affitti in nero, subaffitti: tornare ai cassonetti di strada superando il porta a porta è una riflessione che si può fare. Il problema è di formazione verso persone culturalmente... non abituate; il progetto a Santa Croce pare dia buoni risultati". Giovanni Tarquini (centrodestra) insiste sul ruolo centrale del sindaco che ha strumenti di legalità quali le ordinanze: "I regolamenti comunali senza sanzioni non servono, si deve invertire la rotta. Ho parlato con tanti, la situazione è precipitata ed ogni anno è peggio. È bellissimo il porta a porta, ma qui non siamo Beverly Hills. Bisogna essere concreti nei quartieri complessi: conoscere, fare proposte e attuarle. Ed Iren deve fare un’attività più intensa".

Come per l’esercito in campo, tra i due candidati ci sono sfumature che col passare dei giorni stanno diventando tinte nette. Molto concreto anche Fabrizio Aguzzoli (Coalizione Civica): "La Tari consente anche il controllo delle residenze, ma se le persone non fanno il porta a porta non ha senso. Bisogna essere pragmatici e tornare ai bidoni. Ci sono diritti e doveri, le regole vanno rispettate. D’accordo a parlare con la gente nella loro lingua, e dialogare con i referenti delle varie etnie. A Santa Croce funziona perché i cittadini hanno rotto le scatole in modo strepitoso al Comune. Ma pure lì c’è una discarica che, senza fototrappole, ogni giorno viene svuotata e di notte riempita". Gianni Tasselli (Prc) parla di educazione e comunicazione, e si scaglia contro Iren: "Aumenta le tariffe per le sue manovre di bilancio. Il Comune non può avere la logica dell’appalto e scaricare i problemi, anche sul volontariato. Si fanno norme senza controlli e sanzioni". Unica strenua paladina del porta a porta resta Paola Soragni (ex M5s): "Se è una buona cosa, va fatto. Perché la zona stazione deve essere diversa? Iren, con gli utili che decanta, faccia un lavoro puntuale. Va rafforzato il controllo di prossimità, e gli operatori Iren possono essere sentinelle. E poi si pensi ad introdurre il baratto amministrativo, che consente alla povera gente di pagare le sanzioni con il lavoro".