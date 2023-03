Rifiuti ingombranti abbandonati dietro al camposanto di Pieve

Un cittadino di Pieve Modolena ci segnala un episodio increscioso avvenuto nei giorni scorsi. Appena dietro al cimitero locale, infatti, è comparso un accumulo di rifiuti abbandonati proprio davanti all’ingresso della discarica. "Non è possibile vedere una cosa del genere nella città dove viviamo, una delle più ricche d’Italia – scrive indignato il lettore – Già avremmo molto da ridire sul fatto che sia stata realizzata una discarica proprio di fianco a un camposanto, ma almeno che si tenga pulita la zona. Così fa schifo". L’isola ecologica, una delle sei presenti in città, è quella di via Ferraroni, aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, il sabato dalle 9 alle 18. Ricordiamo inoltre che Iren offre un servizio di raccolta a domicilio, completamente gratuito, dei rifiuti. Si può prenotare un appunamento telefonando al numero verde 800212607.