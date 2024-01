Rifiuti: input sulla differenziata

Dal 1 gennaio a San Martino in Rio è stata avviata la raccolta di rifiuti con la tariffazione puntuale, con l’obiettivo "di migliorare sempre più la raccolta differenziata, già oggi pari a circa l’80%". Per illustrare il nuovo sistema ai cittadini, nei mesi scorsi sono state avviate iniziative informative con incontri pubblici e la consegna degli appositi contenitori. Altri incontri sono previsti, a partire dall’assemblea informativa in programma il 17 gennaio alle 19 alla sala d’Aragona della rocca Estense di corso Umberto I. Per ulteriori informazioni resta disponibile il Servizio Customer Care Ambientale al numero 800-212607 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e sabato 8-13) o inviare una mail a ambiente.emilia@gruppoiren.it. Disponibile pure il Servizio clienti (800-969696 o servizioclientitari@gruppoiren.it).