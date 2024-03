Rifiuti, installate le fototrappole. Da aprile scatteranno le multe

Sono state installate a Bagnolo le tanto attese fototrappole per poter contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e dei reati ambientali in genere. Sono operativa dal 1° marzo con le prime tre postazioni. Al momento controllano la zona all’ingresso del centro di raccolta di via Tassone, appena fuori il centro abitato del paese, la batteria di cassonetti per la raccolta differenziata sul piazzale di Slargo Soave, oltre che la batteria di cassonetti tra via Alta e via Bassa, nella frazione di San Michele della Fossa. Per i primi trenta giorni, il sistema di ripresa tramite fototrappole sarà oggetto di verifica del corretto posizionamento e funzionamento così come di collaudo delle procedure di segnalazione, e non darà seguito a sanzioni in caso di inadempienze e violazioni. A partire dal primo aprile scatteranno anche le multe per i trasgressori sorpresi ad abbandonare o conferire rifiuti in maniera scorretta. Le fototrappole a Bagnolo sono state acquistate da tempo, ma solo ora possono entrare in funzione in quanto si è dovuto attendere la redazione di un apposito regolamento per poterle usare in modo corretto, con possibilità di sanzionare i cittadini trasgressori senza dover rischiare costosi ricorsi con relativi risarcimenti. Il Comune di Bagnolo ha scelto la gestione diretta delle fototrappole, che evita i maggiori costi degli incarichi esterni, limitando la spesa al costo degli impianti e a una minima manutenzione tecnica.