"Rifiuti? Le telecamere funzionano"

Sembrano dare risultati positivi le nuove fototrappole che sono state installate nelle scorse settimane a Correggio, nella zona della stazione ecologica tra via Zanichelli e via Donnini, nel quartiere della zona ospedale di Correggio, per cercare di contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e del degrado, che ormai da tempo veniva segnalato da diversi residenti. Gli stessi che ora si dicono "soddisfatti" dell’esito dell’azione delle telecamere: "Da quando sono stati installati gli impianti di controllo – spiegano alcuni cittadini – tra i cassonetti non troviamo più rifiuti abbandonati e neppure cumuli di scarti di ogni tipo lasciati fuori posto, in modo irregolare. La zona della stazione ecologica è quasi sempre pulita, con i cittadini che gettano in modo regolare i rifiuti, in modo differenziato, come previsto dalle normative. Inoltre, ci è stato comunicato, pur se informalmente, che la polizia locale ha rilevato delle infrazioni grazie alle fototrappole. Infrazioni che sono state puntualmente sanzionate. Significa che il controllo è necessario per fermare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti".

La richiesta di intervento era stata avanzata da alcuni cittadini a Iren, la società che si occupa di raccolta e gestione rifiuti. Stavolta, in breve tempo, è stato deciso di installare sistemi di controllo con videosorveglianza. Le telecamere-fototrappole sono state puntate proprio sulla stazione ecologica segnalata dai cittadini, con risultati che finora sembrano essere positivi. Alcuni residenti del quartiere hanno segnalato pure come gli operatori di Iren periodicamente puliscano l’area interessata dall’abbandono dei rifiuti, anche per far fronte al fenomeno dell’abbandono di rifiuti, attuato da una estrema minoranza della popolazione.

Antonio Lecci