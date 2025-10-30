Gli speculatori
CronacaRifiuti nel Po: continua l’emergenza: "Sembra di camminare sulla plastica"
30 ott 2025
ANTONIO LECCI
Cronaca
Rifiuti nel Po: continua l’emergenza: "Sembra di camminare sulla plastica"

I volontari hanno già raccolto grandi quantità di materiale.. Trovata anche una confezione. di detersivo prezzata in lire .

Una foto dei volontari che hanno organizzato la raccolta dei rifiuti

Una notizia positiva e una negativa. Quella buona è che, grazie a un folto gruppo di volontari, sono stati tolti numerosi rifiuti di vario tipo dalla golena del Po, tra Guastalla e Luzzara. Quella negativa, invece, è che la quantità di plastiche e scarti nella golena del fiume è ancora enorme, coi volontari che raccontano di ampie zone in cui "sembra di camminare su unapavimentazione di plastica", per quanti rifiuti sono stati lasciati dal Po, in particolare con le ultime piene. Nei giorni scorsi è stata organizzata l’ennesima operazione di pulizia. Ma stavolta i volontari di Plastic Free e Legambiente hanno aggiunto al loro impegno anche una catalogazione del materiale plastico recuperato, destinato a far parte di uno studio più ampio dell’Autorità di Bacino del fiume Po, nell’ambito del progetto denominato "Po SalvaMare". L’iniziativa non si limita alla rimozione dei rifiuti, ma introduce una raccolta mirata per mappare i materiali rinvenuti in un’area circoscritta, trasmettendo poi i dati a un portale dedicato. L’obiettivo è ottenere un monitoraggio più preciso della quantità e della tipologia di rifiuti plastici che il fiume trasporta verso il mare. Tra i rifiuti trovati anche una bottiglietta in plastica di detersivo ancora prezzata: 200 lire, ma venduta in offerta a 150 lire.

Antonio Lecci

