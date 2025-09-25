"Rifiuti, nessun premio per chi sarà virtuoso"

Dopo le prime assemblee illustrative, a Bagnolo cominciano a emergere le polemiche sul sistema di raccolta di rifiuti a Tariffa Corrispettiva Puntuale, in vigore da gennaio. A evidenziare dubbi è il gruppo consigliare Bagnolo Viva, guidato dall’ex sindaco Gianluca Paoli: perchè si sostiene che "il nuovo sistema di calcolo premierà i comportamenti virtuosi di chi produce meno rifiuti" o, come scrive Iren nei suoi depliant, "più differenzi in modo corretto, minore sarà la quantità di rifiuto indifferenziato", quando in realtà, coloro che si impegneranno a fare una differenziata migliore, nella migliore delle ipotesi pagheranno tanto come prima per avere un servizio minore?

"Non è previsto nessun premio per chi utilizzerà meno vuotature di quelle assegnate (e addebitate) a inizio anno a ogni famiglia. E saranno la quasi totalità, nonostante la preoccupazione dei cittadini di non riuscire a rispettare il numero di vuotature previste e di dover pagare quelle aggiuntive. La verità – dicono i consiglieri di opposizione – è che dove è stato introdotto il calcolo presuntivo dei rifiuti prodotti tramite il conteggio delle vuotature invece della loro pesatura effettiva, quasi tutte le utenze ne hanno utilizzate in realtà molte meno, restando abbondantemente al di sotto del limite fissato da Iren a tavolino, che è lo stesso in tutti i Comuni. Sarà così anche a Bagnolo, visto che, dati 2023 alla mano, i bagnolesi producono una media di 88,7 kg a testa di rifiuto indifferenziato. Se accettiamo l’equivalenza 1 litro uguale 1 chilo, il conto della vuotature annue necessarie per un contenitore da 40 litri è presto fatto: per una sola persona parliamo di sole tre vuotature (88,7 kg/40 kg = 2,21), quando in realtà Iren ha deciso che ne deve pagare dodici, così come una famiglia di due persone necessiterà al massimo di 4,42 vuotature (anzichè 18), una famiglia di tre persone di 6,63 vuotature (anzichè 24), e così via".

a. le.