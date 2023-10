"Rifiuti pericolosi abbandonati a Correggio: la denuncia dei residenti"

Ora la strada sembra essere tornata in sicurezza, con la riasfaltatura eseguita nei giorni scorsi e attesa da tempo. Ma in via Sinistra Tresinaro, a Correggio, resta il degrado per la presenza di un sempre maggiore cumulo di rifiuti nella zona vicina a una delle ’campine’ che si trovano sul territorio. Lo segnalano ancora una volta i residenti, evidenziando come siano presenti rifiuti di ogni tipo, anche pericolosi, a bordo strada. "Per un sacchetto di immondizia fuori posto i comuni cittadini vengono multati – spiega un residente – mentre per questo degrado totale non viene avviato alcun provvedimento. La legge non è affatto uguale per tutti".