Rifiuti pericolosi, denunciati due imprenditori

Una vasta area, alla periferia di Brescello, sarebbe stata realizzata usando rifiuti di demolizioni, senza adeguate autorizzazioni e senza la certezza del loro corretto trattamento.

Lo hanno rilevato i carabinieri del nucleo forestale di Gualtieri nel corso di un accertamento iniziato lo scorso dicembre. Due imprenditori, titolari di altrettante società, sono stati denunciati alla magistratura per reati connessi alla gestione di rifiuti considerati pericolosi, frode nell’esercizio di attività commerciale e falso ideologico. I militari hanno sequestrato due ampie aree di cantiere.

Nei mesi scorsi a Brescello non era passato inosservato come il materiale utilizzato per la realizzazione di ampio piazzale ad uso industriale di oltre undicimila metri quadri appariva riconducibile a rifiuti speciali da demolizione. Si sarebbe trattato di "riciclato" in calcestruzzo, ottenuto dal trattamento di rifiuti prodotti in altro cantiere edile della zona, con residui di demolizione di edifici degli anni Ottanta, per un’estensione di oltre 30 mila metri quadrati.

I carabinieri hanno rinvenuto parti di mattoni, cemento e laterizi mescolati a frammenti in legno, plastica e ferro. Gran parte dei rifiuti derivanti dalla demolizione sarebbe stata usata per i due piazzali, ma senza autorizzazioni.

Un’altra parte dei rifiuti era stata invece reimpiegata in loco. Si tratta di quasi 45 mila metri quadri di terreno ricoperto da rifiuti speciali, sulla cui potenziale pericolosità si stanno svolgendo accertamenti.

Sono sempre più numerosi gli interventi delle forze dell’ordine a contrasto della gestione illecita di rifiuti edili, con casi in cui il materiale ceduto come inerte già recuperato si è rivelato invece essere ancora rifiuto, per di più potenzialmente pericoloso.

Antonio Lecci