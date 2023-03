Rifiuti pericolosi e degrado Maxi multe per 10mila euro

Non sono bastati sequestri, controlli periodici, sanzioni, denunce sfociate in processi in tribunale... La situazione in via Pallone Ultimo, alla periferia di Guastalla, anche dopo l’intervento di tre anni fa con la confisca di un’area e sequestro di beni vari, non risulta affatto risolta dal punto di vista della sicurezza, viabilità, igiene e degrado ambientale. Più volte residenti e frequentatori di quella zona di campagna hanno espresso proteste e timori. E l’altra mattina si è svolto un nuovo massiccio controllo in via Pallone Ultimo, attorno a un insediamento di nomadi, stanziati da tempo sul territorio, con impiego di carabinieri, personale del nucleo forestale, polizia locale della Bassa. È emersa la situazione di forte degrado ambientale più volte lamentata dai cittadini, con deposito incontrollato di rifiuti, anche pericolosi, nei pressi dell’abitazione di proprietà di un sessantenne originario dell’Est Europa. Trovate perfino bombole di gas, batterie al piombo, pannolini usati, vecchie biciclette, carrelli della spesa in disuso, rifiuti plastici, oltre a cinque vetture fuori uso in stato di abbandono con vetri rotti, pneumatici sgonfi, carrozzeria ammalorata. Al proprietario è stata elevata una sanzione di 1.200 euro per il deposito di rifiuti, altri 1.500 euro per il veicolo abbandonato (da pagare in solido coi proprietari), multa per oltre 3.500 euro per quattro veicoli in sosta che sono risultati essere non revisionati. C’era pure una Renault Clio, senza le targhe, rubata due anni fa a Bologna, ora restituita al proprietario.

Antonio Lecci