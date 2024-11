Rifiuti, sanzioni per 27mila euro

Rifiuti edili gettati nei cassonetti della plastica: le Ggev stanno lavorando per individuare e sanzionare il responsabile.

L’attività di controllo è stata compiuta a Fontana dalle guardie giurate ecologiche volontarie. Si tratta, purtroppo, dell’ennesimo episodio d’abbandono errato e incivile di rifiuti avvenuto nel comune di Rubiera.

"Le Ggev – spiega il sindaco Emanuele Cavallaro – fanno sul territorio di Rubiera diverse uscite settimanali, in convenzione con il Comune, per la verifica del rispetto delle norme nazionali, regionali e comunali sul sistema di raccolta rifiuti e anche di molti altri aspetti che riguardano la tutela dell’ambiente. L’ultimo faticoso caso che hanno affrontato riguardava un conferimento di rifiuti edili nei cassonetti della plastica di Fontana per i quali è stato necessario spendere oltre due ore di tempo per ridifferenziare i materiali e cercare indizi per individuare i colpevoli".

Spesso gli autori di questi comportamenti vengono individuati perché nei rifiuti lasciano indizi importanti.

Tra il 2023 e il 2024 sono stati incassati quasi 27mila euro di sanzioni elevate dalle Ggev da parte del Comune di Rubiera. "E’ esattamente l’importo – sottolinea il primo cittadino – che l’anno scorso è stato scontato, sempre con il bilancio del Comune, dalle bollette dei rubieresi attraverso la raccolta punti in isola ecologica, più propriamente chiamato centro di raccolta. Per esempio portandovi una lavatrice si ha diritto a 24 euro di sconto: è bello pensare che quell’importo porti dalla sanzione elevata a chi la lavatrice l’ha abbandonata vicino a qualche cassonetto quando c’è addirittura il servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti".

Le Ggev sono volontari e volontarie che hanno svolto un apposito percorso formativo, interessante e complesso, fino a conseguire il titolo che gli consente dunque di operare nelle relative materie anche elevando sanzioni per conto del Comune. "Ovviamente – evidenzia il sindaco – non sorvegliano solo rifiuti, ma collaborano e vigilano su tante altre materie ambientali, anche in collaborazione con altri enti del territorio, come quelli collegati alle aree protette". Cavallaro esprime gratitudine alle Ggev per il lavoro "prezioso e gratuito che fanno quotidianamente per la collettività. Un’attività prima di tutto educativa". Molte sanzioni sono state emesse a cittadini non rubieresi.

Matteo Barca