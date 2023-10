"Rifiuti triturati sull'argine di Brescello: proteste dei cittadini"

Sta provocando parecchie proteste la presenza di rifiuti triturati, in particolare carta e plastica varia, che è rimasta sulla sponda dell’argine, tra Brescello e Boretto, dopo che è stata effettuata l’operazione di taglio dell’erba. I macchinari hanno tagliato le erbacce cresciute sull’argine, dove però non hanno potuto fare a meno di triturare la notevole quantità di rifiuti che erano stati gettati in precedenza in quella zona e rimasti appunto tra l’erba. Alcuni cittadini hanno segnalato nei giorni scorsi la situazione di degrado a Comune e Sabar. "Ma finora – dice uno dei cittadini – non è stato fatto nulla. Nessuno interviene per ripulire quell’area, con una notevole quantità di rifiuti che resta su un lungo tratto di argine. Non certo un bel biglietto da visita per un paese che si ritiene di valenza turistica".