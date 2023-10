Riflessioni apocalittiche. Un viaggio nella fragilità coi visionari Peeping Tom

"62° 58’, W 60° 39’ (South 62 degrees 58 minutes, West 60 degrees 39 minutes)" è il nuovo spettacolo di Peeping Tom, in scena al Teatro Municipale Valli, per il Festival Aperto e nella stagione di danza, stasera alle 20,30 e domani alle 16. Peeping Tom – compagnia belga, il cui nome significa, tradotto in italiano, "guardone" – è una compagine di danza contemporanea tra le più visionarie e all’avanguardia del panorama mondiale, conduce lo spettatore in un viaggio tra la finzione apocalittica e il mondo del backstage di uno spettacolo in divenire. Una storia del nostro tempo che nasconde una profonda riflessione su ciò che vogliamo creare sul palcoscenico al giorno d’oggi. In una scenografia, come sempre spettacolare, troviamo una nave arenata su una montagna di ghiaccio artica. I passeggeri sono costretti a sopravvivere in questo universo ostile.

Il titolo della pièce indica le coordinate GPS S 62° 58’, W 60° 39’ della loro posizione precisa nelle acque artiche di Deception Island. Ma ben presto la finzione inizia a incrinarsi, rivelando ciò che accade dietro le quinte. Teatro nel teatro. Alternando impercettibilmente scenario apocalittico e messa in scena teatrale. Nella creazione di Franck Chartier, fondatore dei Peeping Tom assieme a Gabriela Carrizo, è la fragilità a trovarsi in primo piano. Lo spettacolo contiene scene di nudo integrale e linguaggio esplicito ed è consigliato ad un pubblico adulto. In occasione del ritorno della compagnia belga a Reggio, viene riproposta la mostra "A View of Peeping Tom’s La VisitaTriptych", che la Fondazione I Teatri, con Reggio Parma Festival e Collezione Maramotti hanno commissionato alla fotografa Arianna Arcara, chiamata a leggere e a interpretare due spettacoli dei Peeping Tom ("La Visita" e "Triptych"). L’esposizione con l’allestimento di Fabio Cherstich, occupa gli spazi della Sala Verdi oggi e domani dalle 10 alle 20 (ingresso libero)

Stella Bonfrisco