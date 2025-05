Riflettere sull’orrore del nazifascismo

Quest’anno la nostra classe ha partecipato a un viaggio di istruzione diverso dal solito. La meta era la Scuola di Pace di Monte Sole – a Marzabotto, in provincia di Bologna – nata sui luoghi, in cui più di ottant’anni fa venne, compiuta una delle più gravi stragi del nazifascismo nel nostro paese. Il programma della giornata prevedeva una serie di attività diverse da quelle scolastiche, che ci hanno coinvolto e impressionato sotto diversi punti di vista. La visita ai luoghi delle stragi, momenti di riflessione e condivisione, silenzi e pause che hanno permesso di conoscerci meglio tra di noi. La parte migliore è stata la lunga passeggiata che è seguita, il cui scopo era quello di farci ‘conoscere’ alcune voci di Caprara e Casaglia di Sopra. E riflettere sull’orrore che ha portato alla distruzione di un’intera comunità. Il silenzio e la pace che ora si respirano in quei luoghi ci hanno impressionato e abbiamo capito che la pace richiede tempi lunghi e impegno collettivo.

Nicole S. III C