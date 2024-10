Rifondazione Comunista. Distrutto di nuovo il vetro della bacheca

Un gesto vandalico è stato compiuto ai danni del vetro esterno della bacheca utilizzata dagli attivisti di Rifondazione Comunista a Correggio. I vandali hanno agito contro la bacheca situata in piazzale Finzi, nei pressi del centro commerciale dove si trova anche il supermercato Coop Alleanza 3.0, alle porte del centro correggese. "Per l’ennesima volta viene distrutto il vetro di quella bacheca. Non ci lasceremo intimidire da questi atti e attiveremo una vigilanza affinché i responsabili di questo gesto vengano identificati dalle forze dell’ordine. Abbiamo già segnalato quanto accaduto in vista di una denuncia formale", dichiara Andrea Damiano, segretario del circolo Prc-Se di Correggio. Si tratta dell’ennesimo danneggiamento a una struttura esposta al pubblico. Di recente sono stati diversi gli oggetti di arredo urbano, soprattutto in zone pubbliche, che sono stati presi di mira dai vandali, spesso gruppi di ragazzini, ma non solo. Sono in corso accertamenti di polizia locale e carabinieri per identificare i responsabili.