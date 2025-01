Riforma dello sport: a che punto siamo? Sarà questo il tema dell’incontro informativo con l’avvocato Barbara Foroni, fiduciario Coni Reggio Emilia, dal titolo “Il Lavoro sportivo e la personalità giuridica delle Asd”. Appuntamento sabato 11 gennaio, dalle ore 9, al centro culturale Mavarta. Tra gli argomenti che saranno trattati, una breve esposizione della disciplina del contratto di lavoro sportivo, tutte le novità in merito al lavoro sportivo e la compatibilità tra co.co.co sportivo e altri istituti (pensione, Naspi, ecc). Focus anche sulla nuova disciplina dei volontari e sulle modalità di funzionamento della Funzione volontari sul Rasd. Il termine dell’incontro (rivolto in particolare a società sportive, dirigenti, atleti, praticanti, volontari) è previsto per le 11.30.

Sempre sabato ma alle 16, e sempre al Mavarta, sarà poi inaugurata la mostra ’Sport, sportivi e Giochi Olimpici nell’Europa in guerra’. L’esposizione esplora il periodo che va dalle Olimpiadi di Berlino (1936) a quelle di Londra (1948), coincidente con un’inedita politicizzazione dello sport. All’inaugurazione dell’11 gennaio sarà possibile approfittare della visita guidata del storico e curatore Gianluca Gabrielli.