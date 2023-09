Riforma emergenza-urgenza. Ancora tanti interrogativi: "Chi lavorerà nei Cau?"

di Francesca Chilloni

La riforma del sistema dell’emergenza-urgenza al centro di un ciclo di incontri tra gli esperti della Regione con i professionisti sanitari dell’Azienda Usl, ospitati dall’auditorium del Core. Ma già dalla prima riunione, mercoledì, dall’affollata platea sono emerse molte domande che non trovano ancora una risposta precisa sull’organizzazione della rete dei Cau, i Centri Assistenza e Urgenza che sostituiranno 24 ore su 24 i Pronto soccorso per dare risposte a tutti i pazienti non critici (i codici bianchi, verdi ecc).

Il "vero" pronto soccorso rimarrà quello del Santa Maria Nuova, inserito in un nosocomio di alto livello dove sono presenti tutti gli strumenti diagnostici, interventivi e ogni professionalità, con la possibilità di affrontare tutti i casi più gravi. Il primo Cau ad aprire entro fine anno – è stato confermato – sarà presso la Casa della salute Reggio Ovest. Seguiranno Scandiano, Correggio e Montecchio. Vivace il dibattito: quali medici opereranno nei Cau? Si ricorrerà specializzandi, come affermato in un analogo incontro a Modena? Saranno presenti allievi infermieri o professionisti per le cure urgenti e somministrare farmaci? Si adotterà il "sistema lombardo", dove ad effettuare esami complessi come gli Ecg sono volontari delle pubbliche assistenze, che poi devono ricorrere ad un medico per leggere i tracciati? Medici, infermieri, operatori sanitari hanno così iniziato ad approfondire ogni aspetto della riforma, per dare soprattutto il via alla riorganizzazione in ogni distretto. Al tavolo tra gli altri il direttore generale Cristina Marchesi, e il direttore sanitario Cinzia Gentile. "Una riorganizzazione motivata non certo dal disservizio ma dalla carenza di medici: l’attuale sistema richiedere un centinaio di medici dedicati quando operativi sono circa la metà", afferma Natascia Cersosimo, segretario del sindacato infermieri Nursind, parlando di "comportamento scorretto e prepotente della Regione". E aggiunge: "Siamo allarmati dalla carenza d’informazioni. Sembra che sia ancora tutto in mano ai tavoli tecnici; di ufficiale non si ha nulla. Molte le incognite, dalla sede dei Cau che a nostro avviso non possono essere collocati lontano dagli ospedali, ma al loro interno, con percorsi ben distinti dai pronto soccorso, ma che abbiano tutto il necessario. La sicurezza di medici, infermieri e pazienti deve essere al centro di ogni scelta. Una diagnosi sbagliata, l’aggravarsi delle condizioni del paziente devono avvenire in un luogo protetto con tutte le strumentazioni e le dotazioni dell’ospedale".