Riforma fiscale e imprese, il super meeting

Si è parlato di riforma fiscale e sistema tributario per le imprese emiliane, al teatro di Correggio, dove si sono incontrati oltre trecento tra imprenditori e professionisti, a un meeting organizzato da Studio Morandi e Pa Professionisti Associati, dal titolo ‘Le imprese di fronte alla Riforma Fiscale e al contesto economico attuale’.

Alessandra Lanza, senior partner di Prometeia, ha evidenziato una situazione dei mercati "di estrema incertezza e che resta legata agli annunciati dazi del presidente Trump, che possono tradursi in aumento dell’inflazione e perdita di benessere".

E’ intervenuto pure Valter Caiumi, presidente di Confindustria Emilia: "Serve maggiore coraggio e decisioni rapide in Europa che deve parlare con una voce sola. Le nostre imprese hanno saputo reagire in modo esemplare e sono state straordinarie, ma servono risposte urgenti. Per il nostro Paese pesano inoltre i 23 mesi consecutivi di calo della produzione, come certificato da Istat".

Mauro Severi, consigliere Unidustria Reggio, ha aggiunto: "Siamo nella Motor Valley, il nostro tessuto è composto da imprese familiari che reinvestono in azienda ma che oggi vivono una stagione difficile. L’elettrico non decolla e la nostra richiesta, di posticipare l’applicazione del pacchetto che riguarda il settore automobilistico del Green Deal dal 2035 al 2050, è stata completamente ignorata. Inoltre, servono case per i nuovi assunti, che non troviamo. Tutti temi oggi senza una soluzione".

a. le.