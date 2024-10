Rifornimento di benzina con una tessera rubata. Denunciati due giovani

I carabinieri hanno denunciato tre giovani tra i 18 e i 22 anni di età per indebito utilizzo di strumenti di pagamento e per ricettazione. Un episodio iniziato col furto di una tessera carburante da un autocarro. Quello stesso giorno, a inizio settembre, la tessera era stata usata per un tentativo di prelievo di carburante in una stazione di servizio di Bagnolo, non andata a buon fine per l’errato inserimento del pin per tre volte consecutive, con il blocco della tessera.

Grazie alle indagini dei carabinieri bagnolesi, con l’ausilio delle immagini della videosorveglianza, si è arrivati all’identificazione dei tre giovani. La vittima, un autista di 36 anni, si era accorto alcuni giorni dopo dell’ammanco della tessera carburante di proprietà della ditta per cui lavora. E nel bloccare la carta ha scoperto il tentativo di prelievo di carburante. Le telecamere della stazione di servizio hanno fornito gli elementi necessari ai carabinieri per risalire ai presunti autori del reato. Si tratta di giovani già noti alle forze dell’ordine, in quanto già coinvolti in altre indagini svolte proprio dai carabinieri del paese.