Rifugiati al parco per resistere al calore "Con l’aria condizionata inquiniamo troppo"

C’è chi si rifugia all’ombra degli alberi, chi si aggira alla ricerca di una panchina su cui l’ombra possa durare il più possibile, e ancora chi fa la fila alle fontanelle pubbliche per dissetarsi. Parco del Popolo nel tardo pomeriggio di ieri ha accolto i cittadini in fuga dall’ondata di caldo perenne.

Sela Aleksa tiene d’occhio i suoi figli mentre si divertono all’area giochi: "Li ho portati un po’ al parco e speravo ci fosse più fresco, ma non cambia nulla – dice –. Quest’anno è pazzesco rispetto all’estate scorsa. Non si rinfresca mai nemmeno la sera, quando di solito si sta un po’ meglio". "A casa ho l’aria condizionata, mio malgrado" precisa subito Sharon Colubriale. "Sono in conflitto – spiega – perché con il condizionatore riesco a stare bene, certo, ma lo sbalzo termico con l’esterno poi è enorme. La usiamo troppo e ci lamentiamo perché c’è caldo: ci vuole più equilibrio tra voler stare al fresco e rispettare l’ambiente".

Se il surriscaldamento globale durante il resto dell’anno riesce a passare sottotraccia, nella stagione estiva è impossibile ignorarne gli effetti. Proprio martedì sera, prima della proiezione al ‘Cinema Sotto le Stelle’ di piazza Prampolini, gli attivisti di Extintion Rebellion Reggio Emilia sono intervenuti con striscioni e megafono. Un’azione simbolica per far sentire la propria voce, ma soprattutto volta a sensibilizzare i cittadini a non essere per l’appunto semplici spettatori di fronte alle conseguenze della crisi climatica, sempre più evidenti ed allarmanti, dall’alluvione in Romagna al caldo record di questi giorni.

"Stiamo andando verso il collasso climatico – ha detto Chiara Bonazzi, una degli attivisti – e andrà sempre peggio se non invertiamo immediatamente la rotta". "La comunità scientifica è chiara – afferma il gruppo – abbiamo una stretta finestra di tempo in cui agire per rimanere al di sotto del limite degli 1.5°C. I governi devono prendere azioni decisive ed immediate per tagliare le emissioni di CO2". "Sollevare il problema del cambiamento climatico non è assolutamente esagerato – considera Sharon –. Anzi, le persone dovrebbero tenerne più conto. Questo mondo può essere migliorato o danneggiato, sta a noi decidere come fare e certe cose possono e devono cambiare. Non dobbiamo crederci migliori del pianeta, dobbiamo ricordarci che ne facciamo parte".

Giulia Beneventi