Rifugio antiaereo e bombardamenti: "Raccogliamo le testimonianze"

Una seconda serata, dopo il primo incontro organizzato a novembre, sul rifugio antiaereo che ha protetto gli abitanti di Veggia di Casalgrande durante il secondo conflitto mondiale. L’appuntamento è in programma per questa sera alle 20.30 sempre al circolo ‘Libera Età’ al Parco Secchia a Villalunga. L’iniziativa, a cura di Giulio Verrecchia (presidente dell’associazione Studi Militari Emilia Romagna) e di Marco Capriglio, è corredata dalle fotografie di archivio di Ivan Ferrari. "Il nostro obiettivo principale per questo secondo incontro – spiegano i relatori – è quello di raccogliere più testimonianze possibili sui bombardamenti ai danni della popolazione civile. Chiunque abbia testimonianze è il benvenuto". I racconti bellici dei cittadini della frazione di Veggia vedono sempre presente il rifugio antiaereo. "Esso sorgeva su una collina, poco fuori dal centro abitato, chiamata ‘Covetta’, ora completamente erosa dagli scavi per le industrie – sottolineano i promotori dell’incontro –. Il rifugio constava di un lungo corridoio a forma di ‘ferro di cavallo’ dotato di corrente elettrica (alto circa tre metri e largo altrettanto) e una ventina di stanze lungo di esso". Ad ottant’anni di distanza di primi bombardamenti, sono state poste anche due targhette per commemorare tutte le vittime civili di Veggia e quelle del bombardamento su Villalunga del 12 ottobre 1944.

E oggi alle 18, nella sala espositiva Gino Strada di Casalgrande, si terrà la presentazione del libro ‘Storie per sognatori’ con l’autrice Irene Giancaterino: storie di rinascita in cui le protagoniste rientrano in contatto con se stesse e con una vita significativa e autentica. L’ingresso è libero e gratuito. Giancaterino è psicologa e life coach.

m. b.