Riga l’auto del nuovo fidanzato della ex

Un uomo di 50 anni di Scandiano è stato denunciato dai carabinieri con l’accusa di aver minacciato il nuovo compagno della sua ex e avergli danneggiato l’auto. Il 50enne non avrebbe accettato la relazione sentimentale che la sua ex compagna ha iniziato con un altro uomo.

La vittima ha trascorso una serata a casa della compagna e ha poi raggiunto la sua auto per rincasare. Per evitare spiacevoli ‘sorprese’ era stata parcheggiata a 500 metri di distanza dall’abitazione della fidanzata. L’uomo si è accorto che l’auto era stata danneggiata con graffi su tutta la carrozzeria effettuati con un oggetto appuntito e metallico, erano stati rotti i tergicristalli anteriori e posteriori e il parabrezza era stato macchiato con vernice che l’ha reso opaco e da sostituire.

Del grave atto vandalico è stato accusato il 50enne di Scandiano. Il danno ammonta ad alcune migliaia di euro. La vittima avrebbe pure ricevuto telefonate e messaggi offensivi dal 50enne con la richiesta minacciosa di un incontro. "Piaciuta la sorpresa?" è stato uno degli sms, ricevuti probabilmente riferendosi ai danni all’auto. L’uomo si è rivolto ai carabinieri che hanno denunciato il 50enne con le accuse di minaccia e danneggiamento aggravato.

m.b.