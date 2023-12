Riga le fiancate di un’auto: pensionato nei guai. Identificato grazie alle telecamere e denunciato

Voleva fare un dispetto, o forse una vendetta per qualche motivo che non è ancora stato ben chiarito. Certo è che le telecamere della videosorveglianza della zona hanno ripreso l’azione di un uomo di 77 anni, pensionato di origine pugliese, mentre con un oggetto appuntito si avvicina a un’autovettura per rigare entrambe le fiancate, con evidenti danni alla carrozzeria. L’episodio è accaduto la scorsa estate. E ora, al termine di una serie di indagini, i carabinieri di San Martino in Rio, paese teatro del fatto, hanno denunciato il presunto autore del danneggiamento. Il proprietario dell’auto, un 51enne, aveva lasciato l’auto in sosta nei pressi del posto di lavoro. All’uscita, in serata, ha scoperto i danni alle fiancate. L’area del parcheggio è dotata di telecamere. E proprio questi "occhi elettronici" hanno permesso ai carabinieri di San Martino in Rio di risolvere il caso. I militari, nel visionare i frame della videosorveglianza, hanno subito riconosciuto l’uomo ripreso dalle telecamere di sicurezza. Lo si nota avvicinarsi al veicolo, estraendo un oggetto tipo chiave dalla tasca dei pantaloni, per poi rigare le fiancate della vettura. Ancora da chiarire il motivo del gesto: potrebbe trattarsi di questioni di parcheggio oppure un gesto mirato al proprietario dell’autovettura presa di mira.

a. le.