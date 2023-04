’Rigenera’ decora la Panizzi con un’opera di giovani artigiani

È stato inaugurato venerdì, nell’ambito del Festival dell’Architettura Rigenera, il nuovo allestimento del cortile interno della Biblioteca Panizzi.

Il giardino è stato progettato e costruito dal collettivo Camposaz, laboratorio di autocostruzione in legno composto da architetti, designer, falegnami di età compresa tra i 18 e i 35 anni, attraverso un laboratorio partecipato e aperto alla cittadinanza. La nuova installazione, pensata per essere accessibile integralmente e inclusiva, è messa a disposizione del pubblico così da creare un nuovo spazio di valore per lo studio, la lettura e la socialità; è visitabile e fruibile secondo gli orari di apertura della biblioteca Panizzi.

"La bellezza e la funzionalità di questo nuovo spazio - ha detto il sindaco Luca Vecchi - saranno sicuramente apprezzati della nostra città. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo allestimento, che offre uno spazio nuovo e antico nello stesso tempo, in una parola: rigenerato". "Desidero unirmi ai ringraziamenti che rivolgiamo al collettivo Camposaz, per il grande lavoro svolto per valorizzare questo spazio – ha detto l’assessora Annalisa Rabitti - Azioni come queste sono prima di tutto segni e attenzioni a beneficio della nostra collettività".

La restituzione del cortile interno, riqualificato attraverso un intervento fondato sulla buona architettura, è uno dei traguardi più importanti del Festival Rigenera. "Lo scopo di questa iniziativa, giunta ormai alla sua terza edizione - spiega Andrea Rinaldi, direttore scientifico del Festival Rigenera - è infatti sempre stata la diffusione della buona progettazione, capace di generare con competenza e ascolto qualcosa di nuovo, utile e bello".