Rigenera, le idee di futuro. Mostre, gite e archistar. Un festival per rinascare

I progettisti di oggi, per superare un’emergenza diventata strutturale, un piano B ce l’hanno e proveranno ad esporlo alle comunià, locali e internazionali, nel corso di ‘Rigenera Piano B’, festival di Architettura 2025 dal 5 al 13 aprile a Reggio e in numerose città d’Italia e del mondo. "Un invito a ripensare – così lo definisce Andrea Rinaldi, direttore scientifico del festival e presidente dell’ordine architetti di Reggio - al ruolo dell’architettura in un’epoca di trasformazioni profonde, che ci spingono a superare un piano A, decisamente sbagliato, e a riconsiderare le nostre vite e il nostro approccio all’abitare, e dunque al vivere comune, completamente nuovo, in città più eque e sostenibili".

Quarta edizione cittadina del festival, e terza con il sigillo della Direzione generale Creatività Contemporanea del MiC, "Rigenera quest’anno vuole esplorare soluzioni che favoriscano risposte ai bisogni reali delle persone, e anticipino le sfide del futuro", prosegue Rinaldi. Come ? Attraverso convegni, lectio magistralis, passeggiate, workshop, mostre, gite in battello, per immaginare in modo circolare le città e i suoi abitanti, i professionisti e le persone, a Reggio e in contemporanea a Detroit, Kharkiv, Beirut, Maputo, Bruxelles e Tripoli. Progetto della Fondazione Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Reggio, con l’obiettivo di porre l’architettura a motore del cambiamento, in grado di ridurre le disuguaglianze e costruire un futuro inclusivo, l’evento ospiterà fra gli altri Paolo Brescia (co-founder di OBR), Elena Granata (docente di Urbanistica al Politecnico di Milano), Anupama Kundoo (docente alla Fachhochschule Potsdam), Norbert Lantschner (ideatore CasaClima e Ambasciatore della Carta della Terra) e João Nunes (fondatore dello studio PROAP), e vedrà protagonisti luoghi simbolici come il Parco Innovazione, il Palazzo Vescovile e la sede di Iren Smart Solution. In aggiunta, Rigenera si terrà a Roma, Napoli, Bologna, Genova, Treviso e Milano per concludersi sulle sponde del Lago di Garda.

Tre gli assi tematici: Cultura, ovvero l’architettura come strumento per affrontare le emergenze; Comunicazione, con l’architettura come linguaggio iconico; e Comunità, intendendo l’architettura come ponte tra le persone e il loro futuro. Serve una cultura architettonica "aperta a tutti, flessibile e non specialistica, per cambiare lo stato delle cose, perché, dice João Nunes, il paesaggio è una conseguenza della vita", aggiunge Rinaldi. Gli appuntamenti. Sabato 5 aprile Rigenera si aprirà con il convegno inaugurale nella sala dell’ordine degli Architetti PPC, ‘PIANO B | Come può l’architettura affrontare il cambiamento’. A seguire la lectio di Anupama Kundoo. Domenica 6 aprile, passeggiata urbana a Reggio e ciclovisita a Bologna, alla scoperta di alcuni degli edifici più rappresentativi. Sempre domenica verrà inaugurata la mostra ‘Design for Peace’, che ha finanziato cinque workshop di otto mesi per architetti rifugiati in studi italiani. Il 7 aprile inizierà il progetto Curitibari a Bari, sulle possibilità di immaginare le città da un punto di vista vegetale. Sempre il 7 aprile, a Reggio, workshop ‘Pensare gli spazi per abitare’, sulle modalità per rendere gli spazi e gli oggetti accessibili a tutti, in collaborazione con Reggio Emilia Città senza barriere. Allo showroom Bertani, i 10 finalisti del Premio Rigenera presenteranno i loro progetti al pubblico e alla giuria, che decreterà i tre vincitori. L’8 aprile si terrà il convegno Architettura e Cura, mentre il 10 aprile si terranno due incontri, fra cui ‘Il Clima dell’Architettura’, nella sede di Iren Smart Solution, dove si esplorerà il ruolo dell’architettura nell’affrontare i cambiamenti climatici e nell’economia della transizione ecologica.

L’11 aprile verranno presentati i risultati della Call for Proposals, lanciata per ripensare il quartiere Stazione; 12 aprile, convegno su Eugenio Salvarani, storico architetto di Reggio, invece a Guastalla un progetto con le scuole racconterà l’architettura tra le strade del paese. Il Festival si chiuderà il 13 aprile con una lectio di João Nunes.