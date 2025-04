Rigenerazione dell’ex Polveriera: "Si riduca il canone del liceo Iess"

Il Consiglio Comunale ha approvato con 23 voti favorevoli l’approvazione dell’intervento di riqualificazione edilizia, rigenerazione e riuso del “Capannone C” nel comparto ex Polveriera. Dopo anni di abbandono e degrado, sarà valorizzato da un progetto che vede il coinvolgimento del Consorzio Oscar Romero, cui il Comune ha concesso una parte dell’area con finalità sociali e culturali. "Tuttavia, nonostante gli sforzi già compiuti, questa zona necessita ancora di nuova vita, maggior presenza e un flusso continuo di persone che possano riportare vitalità e sicurezza all’intero quartiere", ha obiettato Coalizione Civica che ha presentato un emendamento però bocciato dalla maggioranza. Nel documento, i consiglieri Dario De Lucia e Fabrizio Aguzzoli chiedevano di "rivedere – come principio di equità – il canone di affitto del Liceo Iess, che si è insediato proprio nell’ex Polveriera, che versa 3.500 mensili per una superficie inferiore (1.728 mq) rispetto a quella concessa al Consorzio Oscar Romero (3mila mq, per i quali versa 2mila euro annui) riconoscendo alla scuola il ruolo di leva rigenerativa del quartiere".