Rigenerazione urbana e ascolto. Successo per ‘Fare Spazio’

Ha fatto registrare un’ampia adesione di cittadini il primo incontro pubblico di ‘Fare Spazio’, il percorso partecipato di ascolto della comunità per dare avvio al rinnovamento degli spazi culturali di Correggio, a partire dalla rigenerazione di palazzo Contarelli, situato in centro storico. Insieme a Bam Strategie Culturali e allo studio d’architetti Laprimastanza, l’amministrazione comunale ha iniziato una serie di incontri in cui i cittadini, gruppi e associazioni del territorio sono invitati a esprimere i loro punti di vista e i loro bisogni rispetto a palazzo Contarelli, destinato a diventare uno spazio culturale polifunzionale dedicato alla musica. Appuntamento ora a giovedì 13 febbraio per il secondo momento di confronto. Il percorso proseguirà nel mese di marzo per ampliare la riflessione anche su palazzo dei Principi, altro importante edificio correggese.