"Rilanciare gli osservatori sugli appalti"

"Non bisogna abbassare la guardia". A dichiararlo è Domenico Chiatto (foto), segretario generale aggiunto, con delega alla legalità, della Cisl Emilia Centrale all’indomani dell’operazione ‘Sisma’ della Dda di Brescia, e aggiunge: "Le accuse per gravi reati collegati alla ricostruzione post sisma dimostrano che la criminalità organizzata è ancora presente nei nostri territori e che per evitare nuove infiltrazioni non possiamo abbassare la guardia".

Anche Chiatto si sofferma, sulle ultime uscite dalla Consulta della Legalità, condendo il tutto con la necessità di dare vita ad una rete, in cui le maglie della società civile siano a supporto delle istituzioni: "Per garantire la legalità nella fase post terremoto non bastano le norme e l’azione dello Stato; è necessario un controllo sociale del territorio esercitato da sindacati, imprese ed enti locali. Se pensiamo alle recenti fuoriuscite di componenti della Consulta per la legalità, riteniamo che a Reggio Emilia, dove nella Bassa c’è l’unico Comune della regione che venne sciolto per mafia, è essenziale avere un organismo attivo, efficace e partecipato per il contrasto alla illegalità. Dobbiamo fare rete, non possiamo delegare la prevenzione ai fenomeni mafiosi solo alle prefetture, forze dell’ordine o magistratura". Una battuta anche da parte di Cinzia Zaniboni, segretaria generale del sindacato edili Filca Cisl Emilia Centrale: "Vanno rilanciati gli osservatori provinciali sugli appalti pubblici, potenziate le banche dati esistenti, creati archivi dei professionisti e delle imprese, verificando la loro storia lavorativa. Il rating di legalità e lo storia delle imprese deve costituire negli appalti pubblici maggior punteggio premiante per l’affidamento dei lavori".