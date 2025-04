Rilancio del centro: il Comune parte con i tavoli di ’coprogrammazione’

Il piano per il rilancio del centro storico di Reggio Emilia, presentato lo scorso 20 marzo al teatro Ariosto, entra nella fase ’operativa’. È cominciata infatti ieri l’attività di ’coprogrammazione’ organizzata per gruppi di lavoro tematici, di cui fanno parte enti, associazioni e stakeholder della città.

L’obiettivo del Comune è organizzare le azioni strategiche seguendo i tre temi guida individuati nel piano: ’Lavorare’ (cioè riportare lavoro nella città storica e ripensare a un nuovo modello di commercio), ’Abitare’ (ripopolare l’esagono) e ’Vivere’ (ripensare il marketing degli eventi e valorizzare la dimensione di quartiere del centro storico).

Gli incontri dei gruppi si svolgeranno ogni 15 giorni fino all’inizio di luglio, ma già il prossimo giugno è previsto un secondo evento pubblico per presentare alla città quanto fatto in questi mesi. Una volta messi a punto, i programmi elaborati dai gruppi di lavoro saranno assunti (anche in tempi diversi ma comunque entro la fine del 2025) da tutti gli attori coinvolti, con la formulazione di specifici accordi istituzionali.

La seconda fase di lavoro, quella di ’co-progettazione’, si avvierà in parallelo dall’autunno prossimo. Al termine di questa seconda fase, spiegano da piazza Prampolini, "si assumeranno impegni concreti all’interno di specifici accordi di partenariato, ai quali sarà demandata l’attuazione concreta degli interventi, l’allocazione delle risorse, l’individuazione dei tempi e degli indicatori di impatto con cui misurare gli effetti raggiunti dal piano strategico".

In seguito, sulla base degli esiti del Bando regionale di Rigenerazione urbana a cui il Comune partecipa con proprie proposte, si attiverà un ulteriore Gruppo di lavoro per co-programmare le attività di animazione dell’area di piazza della Vittoria e parco del Popolo.