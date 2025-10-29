Rilancio del centro storico: "Una consulenza da 46mila euro a una società con sede a Mestre"

Una consulenza da 46mila euro per il rilancio del centro storico di Reggio Emilia, decisa dalla nuova unità di progetto creata dall’amministrazione apposta per il cuore della città, finisce nel mirino di FdI. L’incarico, affidato ad una società veneta, riguarda in particolare il "supporto per la progettazione del rilancio dell’economia" dell’esagono, per un totale di 38mila euro più Iva.

"Dopo 17 mesi dall’insediamento, solo ora la Giunta si accorge che il centro è in crisi e decide di cercare una consulenza esterna per capire come rilanciarlo", punge il capogruppo dei meloniani Cristian Paglialonga.

"Nel frattempo – sottolinea poi – ogni proposta concreta portata in Consiglio Comunale per contrastare desertificazione commerciale, insicurezza, degrado e perdita di attrattività è stata sistematicamente bocciata dalla maggioranza". Insomma "zero interventi reali, molte parole e nessuna soluzione". Prosegue il consigliere: “Già 40mila euro buttati per farci dire ciò che sappiamo da mesi sono una follia. Ma ancora più grave è che si scelga una società esterna con sede a oltre 200 chilometri da Reggio (la Upskill di Mestre, ndr) ignorando competenze locali qualificate che proprio questa stessa Giunta ha coinvolto nell’hub urbano: Cna, Confcommercio, Confesercenti, realtà imprenditoriali e professionali che conoscono il territorio, le sue dinamiche, le sue fragilità”.

Secondo Paglialonga, dunque, “se dopo 17 mesi si è costretti a chiedere supporto per scrivere una strategia, significa che la strategia non c’è”. Ma Reggio "deve tornare a brillare: con coraggio, azioni immediate, trasparenza e capacità di governo: caratteristiche sconosciute alla Giunta Massari", chiude l’esponente di FdI.