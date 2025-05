Rimantas Kaukenas torna a Reggio Emilia per l'ultima di Serie A con la RK Foundation

La partita contro l’Estra Pistoia, in programma domenica 11 maggio alle 18,15 al PalaBigi, chiuderà la stagione regolare di Serie A e sarà l’occasione per vivere un momento particolarmente speciale e significativo per tutto il pubblico biancorosso.

In occasione di questo appuntamento, infatti, tornerà in città una leggenda della storia del club: Rimantas Kaukenas. L’ex giocatore lituano sarà ospite d’onore al palazzetto per sostenere un’iniziativa nata dalla collaborazione tra la sua ‘RK Foundation’, ‘Scuola di Tifo’ e il progetto sociale ‘We CaRE’ promosso da Pallacanestro Reggiana.

La ‘RK Foundation’ è da anni attiva nel supporto ai bambini malati oncologici e alle loro famiglie, offrendo aiuto concreto e sostegno nelle fasi più delicate della malattia. Insieme a Scuola di Tifo, che nel corso della stagione ha coinvolto centinaia di bambini delle scuole primarie del territorio, Pallacanestro Reggiana ha chiesto ai giovani alunni di rappresentare con un disegno il loro modo di vedere e vivere la pallacanestro.

I disegni più rappresentativi sono diventati il concept creativo di una divisa speciale, che la Unahotels indosserà proprio in occasione della gara contro Pistoia. Queste maglie uniche saranno successivamente coinvolte in iniziative benefiche, con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore della Rimantas Kaukenas Foundation e delle sue attività. Una giornata di grande basket, emozione e solidarietà attende il pubblico del PalaBigi per un’ultima partita di stagione regolare che si preannuncia davvero memorabile e ricca di sorrisi.

