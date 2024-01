Rimasto senza lavoro, ruba tonno e biscotti. Rimesso in libertà

Rimasto senza lavoro, aveva prelevato da un supermercato di Castelfranco Emilia, nel Modenese, due scatole di tonno, due pacchi di biscotti, una barretta di cioccolato, una bottiglia d’acqua e una lattina di birra, pagando però solo l’acqua e i biscotti. Scoperto, era stato fermato da due carabinieri che si trovavano in abiti borghesi nel negozio. Ha tentato di fuggire, ma è stato bloccato, per poi essere arrestato per furto e resistenza. In tribunale a Modena, però, l’uomo – un giovane nordafricano ventenne abitante a Correggio – è stato rimesso in libertà dal giudice, riconoscendo lo "stato di bisogno" e che il furto era stato commesso solo per poter mangiare. Dopo l’udienza davanti al giudice, il giovane è stato poi scarcerato, ma per il momento con l’obbligo di firma in caserma a Correggio in attesa del processo, fissato per il 19 febbraio nel tribunale modenese.