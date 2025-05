Rimborsi post-alluvione, fissate due riunioni informative

Due assemblee pubbliche per saperne di più sul "contributo di immediato sostegno" per i cittadini vittime degli effetti dell’alluvione dello scorso ottobre, in particolare tra Cadelbosco, Castelnovo Sotto e Bagnolo. Per illustrare le procedure, i Comuni dell’Unione Terra di Mezzo organizzano due assemblee pubbliche per informare sul contributo previsto per i nuclei familiari la cui abitazione principale è stata allagata durante l’alluvione. Lunedì 19 maggio alle 18 incontro alla sala consiliare a Castelnovo Sotto, mentre il giorno dopo alle 18,30 l’appuntamento sarà al ristorante Gemmi di Cadelbosco Sotto. In entrambe le occasioni sarà possibile ottenere chiarimenti sul contributo Cis. Saranno presenti anche i tecnici incaricati, a disposizione per rispondere alle domande dei cittadini interessati. Le assemblee rientrano nell’impegno congiunto dei Comuni dell’Unione Terra di Mezzo per garantire informazione e sostegno alle famiglie colpite dall’alluvione. Il contributo per le giornate trascorse fuori casa, alloggiati in luoghi alternativi, è già stato erogato alle famiglie interessate.

a. le.