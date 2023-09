Rimborso spese agli educatori: c’è la firma

Riconoscimento economico agli educatori per le trasferte da una sede all’altra in montagna, maggiore serenità per le famiglie e soprattutto per i ragazzi. Giovedì in Prefettura è stato firmato un importante accordo sindacale a favore i lavoratori in appalto della coop Papa Giovanni XXIII che operano nei servizi di assistenza educativa scolastica e domiciliare nei vari comuni. Le firme sono quelle di Adl Cobas, della coop, dell’Azienda speciale consortile dell’Appennino, e del sindaco Enrico Bini (foto) per conto dell’Unione Comuni. Si prevede da settembre a fine dicembre (quando termina la proroga del bando) non solo il rimborso chilometrico ma anche quello delle ore impiegate negli spostamenti, prima non riconosciute: incidono dalle 24 alle 32 ore al mese in più.

Inoltre l’accordo prevede anche l’impegno di tutti i firmatari a proseguire il confronto sugli altri temi riguardanti l’appalto: ad esempio la discontinuità di reddito dovuta alla perdita di ore in caso di assenza dei ragazzi seguiti, e l’abbassamento delle ore lavorate l’estate quando le scuole sono chiuse.

Gli educatori - che operano anche nelle scuole primarie dell’Istituto comprensivo di Castelnovo Monti e Vetto, al servizio di alunni disabili - avevano iniziato la protesta in coincidenza dell’inizio dell’anno scolastico perché non si era risolta la vertenza iniziata a maggio e poi inceppatasi in luglio. Le richieste andavano dal riconoscimento dell’effettivo orario di lavoro svolto (trasferte e programmazione incluse) fino alla stabilizzazione degli orari di educatori (con contratti part-time a tempo indeterminato) che lavoravano a singhiozzo.

"A Reggio – sottolinea il Cobas – le figure educative sono considerate importanti per il gruppo classe. In caso di assenza dei bambini seguiti, sono costrette ad andare a casa e rimanere senza retribuzione ma… rimangono in supporto alla classe. Queste condizioni lavorative non sono considerate nei bandi di gara dei servizi. Bandi che creano precarietà, povertà sociale, compromettono la qualità e l’efficacia degli interventi a scapito delle famiglie della montagna".

Francesca Chilloni