Rimorchio finisce fuori strada. È l’ennesimo incidente : "Serve subito una nuova viabilità"

L’ennesimo incidente a Villa Argine di Cadelbosco Sopra, nel primo pomeriggio di ieri, ha creato disagi alla viabilità. Ma non solo: residenti e imprenditori della zona hanno nuovamente sollevato la questione della sicurezza, per una strada provinciale inadeguata a sopportare il sempre maggiore carico di traffico dovuto pure al costante sviluppo dell’area industriale della frazione.

"La strada fra l’ex Statale 63 a Zurco e il centro abitato di Bagnolo continua ad essere sempre più inadatta. Da una parte ci sono aziende che si stanno sviluppando, con spazi produttivi sempre maggiori nella zona. Ma la presenza di aziende significa anche passaggio di mezzi pesanti. È inevitabile. Per questo serve una nuova viabilità, che attendiamo da anni", dicono alcuni imprenditori.

Ieri a finire fuori strada è stato il rimorchio di un camion che doveva scaricare dei muletti in un’azienda della zona. Ma nell’incrociare un altro camion, si è spostato verso il bordo strada, che non ha retto. È dovuta intervenire l’autogru per recuperare in sicurezza il carico e il camion. Per fortuna non si registrano conseguenze fisiche alle persone. Evidenti i disagi alla viabilità.

a. le.