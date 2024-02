Rimosso il segnale dei 30 km/h

E’ stato rimosso il cartello, posizionato per errore, con il limite dei 30 km/h su via Brolo Sotto a Chiozza. Sui gruppi Facebook i cittadini hanno continuato a commentare, anche con ironia, la vicenda. Il Comune di Scandiano, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, venerdì aveva precisato che il segnale sulla statale a Chiozza è stato posizionato per errore dalla società che si occupa della sostituzione della segnaletica deteriorata. Il Comune, oltre a garantire la rimozione del cartello, aveva inoltre spiegato non è stato "effettuato nessun controllo sulla velocità", rispondendo all’allarme di alcune persone che avevano prospettato multe nei confronti di alcuni automobilisti in transito dal tratto stradale.