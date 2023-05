Rimosso lo storico ’bruco’ Dovrà sorgere un sottopasso

Si sta completando la rimozione dello storico ponte pedonale, il "bruco" che collega la stazione ferroviaria di Guastalla alla zona di Pieve, verso scuole, centro sportivo e l’ospedale. Ieri mattina verso le 10 è stato staccato il corpo centrale del ponte, in attesa di cominciare i lavori per la costruzione di un percorso sotterraneo, che in molti temono possa diventare un problema per rischio sicurezza e di allagamenti. Progettisti e Comune rassicurano. Ma l’argomento continua a dividere e a provocare parecchie polemiche. Soprattutto per la situazione all’ora di punta di ingresso e uscita degli studenti. Non avendo più il percorso "protetto" pedonale, i ragazzi percorrono un tragitto stradale, con disagi al passaggio a livello di via Pieve, soprattutto si concentra la presenza di centinaia di studenti in un’area ristretta quando le sbarre sono chiuso per il passaggio dei treni. Nei giorni scorsi il Carlino ha documentato la situazione, con potenziali pericolo per la "convivenza" di pedoni e veicoli su parte della carreggiata. Resta la dimissione di un ponte che rievoca ricordi in tanti cittadini e che ora non esiste più, cancellato dallo "skyline" di Guastalla.

a.le.