Rimpasto di giunta a Rubiera. Ecco i giovani Capuano e Vernia

Due nuovi giovani assessori nella giunta comunale di Rubiera. Si tratta della 23enne Alessia Capuano e del 24enne Nicolo Vernia che sostituiranno Laura Arduini, diventata consigliere regionale. Capuano è la nuova assessora a Rubiera Viva-cultura. Sì è laureata col massimo dei voti con una tesi sulla Corte Ospitale e oggi lavora ai Teatri di Reggio. Vernia è il nuovo assessore a Rubiera Viva-eventi, commercio, centro storico, turismo e comunicazione. Consigliere comunale in carica, si occupa degli eventi e comunicazione di una nota società sportiva. "Sono sicuro – dice il sindaco Emanuele Cavallaro – che le energie e idee di questi giovani faranno un gran bene al nostro paese. Il futuro passa necessariamente da loro. Voglio ringraziare Laura Arduini per quello che ha fatto e impostato nei mesi passati nel suo lavoro da assessore: so bene che non mancheranno, a Rubiera, la sua presenza e il suo tocco, anche dal suo nuovo straordinario ruolo di consigliera regionale".

Il sindaco ringrazia il gruppo di maggioranza che ha unanimemente "espresso il proprio appoggio ai nuovi arrivati, assicurando loro appoggio, consiglio e collaborazione. Certamente i giovani devono maturare un po’ di esperienza, ma anche noi abbiamo tanto da imparare da loro: hanno velocita` e passione invidiabili. Il meglio deve ancora venire". Per Vernia Rubiera "deve essere un paese vivo: c’e` un grande potenziale e da assessore voglio lavorare affinché´ si possa crescere ancora di più`, valorizzando il nostro centro storico, le attività`, le nostre eccellenze e il commercio locale con tante iniziative che rendano speciale e attrattivo il territorio. Insieme alla neo assessora Capuano, siamo pronti a metterci al servizio della comunità`".

Capuano sostiene che la cultura ha sempre "rappresentato per me uno strumento potente di trasformazione e crescita per una comunità` e credo fermamente nel grande potenziale culturale che Rubiera ha da offrire. Tra i miei maggiori obiettivi in prima fila c’e` il desiderio di facilitare la conoscenza e l’accesso alla straordinaria realtà` culturale che La Corte Ospitale rappresenta per la nostra comunità`. Insieme al neo assessore Vernia vogliamo lavorare insieme per promuovere la partecipazione cittadina, ascoltando esigenze e desideri delle sue diverse generazioni".

Matteo Barca