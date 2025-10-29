Rimproverati perché fumavano. Picchiano i titolari di un locale

Aggressione in un locale: due giovani di 15 e 19 anni, residenti nel reggiano, sono stati denunciati con l’accusa di lesioni personali in concorso. L’episodio è avvenuto una sera dell’estate scorsa quando, poco prima delle 23, ma è stato reso noto solo ora.

I due giovani si sono presentati in un esercizio commerciale. Dopo aver consumato degli alimenti, hanno poi iniziato a fumare all’esterno del locale nonostante le richieste dei titolari di evitare di fumare per l’assenza di posacenere. Tra i ragazzi e i gestori sarebbe nata una discussione accesa a cui si sarebbero aggiunti insulti e atteggiamenti provocatori da parte dei giovani.

Poco dopo, la situazione è degenerata in una vera e propria aggressione fisica. I due giovani avrebbero iniziato a prendere e lanciare oggetti dell’esercizio pubblico (un’oliera e un cavatappi) cercando di introdursi dietro il bancone. Uno dei titolari, nel cercare di calmarli, ha ricevuto uno schiaffo dal 19enne provocando la rottura degli occhiali. L’altro titolare è stato invece colpito con un pugno in faccia cadendo a terra.

Nel frattempo è stato allertato il 112 che ha inviato sul posto una pattuglia dei carabinieri di Albinea. I militari dell’Arma hanno identificato le persone coinvolte e acquisito le informazioni sull’aggressione, raccogliendo le prime testimonianze utili per la ricostruzione dell’accaduto. Sono state inoltre acquisite le immagini del sistema di videosorveglianza del locale che hanno confermato le dichiarazioni riferite dalle vittime e da alcuni testimoni tra cui passanti e avventori di un esercizio pubblico vicino.

Il giorno successivo le vittime hanno raggiunto la stazione dei carabinieri di Albinea per formalizzare la denuncia. I militari hanno subito iniziato le indagini. Nei guai sono poi finiti il 15enne e il 19enne. Il minore è stato denunciato alla Procura della Repubblica del tribunale per i minorenni di Bologna, mentre il 19enne è stato denunciato alla Procura reggiana. I gestori hanno riportato lesioni giudicate guaribili dai sanitari in cinque giorni.

Matteo Barca