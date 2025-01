Rina Bigi, un secolo di vita

Festa grande a Gualtieri per i 100 anni di Rina Bigi, con un compleanno festeggiato a La Lumira, a due passi dal fiume Po. Rina ha sempre dedicato la vita al lavoro e agli affetti familiari. Ha lavorato come cuoca alla trattoria della stazione, a Gualtieri, poi come operaia: prima alla Tecnogas ai tempi della gestione Contini, poi all’azienda Fontanesi. Per aiutare i figli e per accudire i nipotini ha poi lasciato l’attività lavorativa, dedicandosi all’attività di nonna a tempo pieno. Abita con la famiglia del figlio Carlo, circondata da affetto e da tante attenzioni. Venerdì, giorno del compleanno, a salutarla è arrivato anche il sindaco Federico Carnevali, oltre ai tanti amici provenienti da lontano, conosciuti a Bellaria, sulla costa adriatica, quando andava a trascorrere qualche giorno di vacanza estiva al mare.