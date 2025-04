Rinaldi, la cerimonia. C’era tutta Reggio per ringraziare Carlina

Un incessante fiume di persone, soprattutto donne, ieri dalle 9 alle 11 ha voluto tributare l’estremo saluto a Carla Rinaldi, docente universitaria all’Unimore e presidente onoraria della Fondazione Reggio Children (Fcr), tessitrice di relazioni che ha portato nel mondo il messaggio pedagogico di Loris Malaguzzi. Il feretro è stato collocato al centro della Sala del Tricolore, nel palazzo municipale, con un ventaglio di mazzi di fiori. Accanto alla bara il grande orso di peluche Hugo (ricordo del compagno Karl Andersson), che per anni le ha fatto compagnia accanto alla scrivania. Il commosso omaggio dei cittadini è stato il ringraziamento per l’affettuosa qualità umana di ‘Carlina’, il suo intelletto creativo e il suo generoso impegno costante: la personificazione stessa di un progetto educativo che mette al centro l’ascolto dell’intelligenza dei bambini. Tutti avevano sul petto un adesivo con il volto stilizzato della Rinaldi e la semplice scritta ‘Ciao, Carla’, stampato recentemente dai colleghi in occasione della sua festa di compleanno.

Al saluto dei reggiani ha fatto da specchio l’omaggio degli educatori e dei pedagogisti cresciuti con il suo insegnamento nel fertile ‘giardino’ di Reggio Children, del personale dell’Istituzione nidi e scuole d’infanzia comunali (dal direttore Nando Rinaldi al presidente Federico Ruozzi alle cuoche); degli studenti universitari insieme ai quali era appena una settimana fa al Dipartimento di Educazione e Scienze Umane (Desu); di esponenti delle istituzioni, del mondo accademico, del lavoro e della cooperazione sociale come Elena Bertolini, presidente di Solidarietà90. Tutti orgogliosamente consapevoli che il Reggio Approach è nato dalla cultura solidaristica reggiana e ne ha plasmato profondamente l’identità. Il feretro, ricoperto dal Primo Tricolore, è stato presidiato da picchetti d’onore in cui si sono alternati amici e ed esponenti delle istituzioni, tra i quali il sindaco Marco Massari e gli ex primi cittadini Giulio Fantuzzi, Luca Vecchi e Graziano Delrio. Antonella Spaggiari aveva invece visitato giovedì la camera mortuaria. "Fino alle sue ultime ore di vita, Carla faceva progetti per la sua fondazione per i diritti dell’infanzia con il pensiero sempre rivolto ai piccoli sotto le bombe in Palestina e in Ucraina – ha detto Massari con voce rotta –. Il cuore giovane di Carla non ci abbandonerà nel cammino che abbiamo davanti nel dialogo che siamo chiamati ad aprire ogni giorno soprattutto con le giovani generazioni; nel coltivare la bellezza e il decoro quali diritti di tutti, nell’occuparci di educazione quale forma tra le più alte della politica e dell’espressione umana". Seduti in sala gli amici James Bradbourne, ex direttore della Pinacoteca di Brera, e Simonetta Gola di Emergency. E poi tantissime autorità: la prefetta Maria Rita Cocciufa, i parlamentari locali (tra cui la ex senatrice Vanna Iori, pedagogista), i politici, gli amministratori attuali e quelli che accanto a Carla nei decenni hanno visto nascere il Reggio Approach e crescere la sua emanazione Reggio Children. Presenti tra gli altri Giorgio Zanni, Sonia Masini, l’attuale assessora all’istruzione Marwa Mahmoud e le ex Juna Sassi, Gina Pedroni e Raffaella Curioni.

Tra i colleghi professori Alberto Melloni, Carla Bagnoli, Antonio Gariboldi e Annamaria Contini. Quest’ultima, direttrice del Desu Unimore, in rappresentanza dell’Ateneo, ha spiegato come la Rinaldi abbia contribuito allo sviluppo del Dipartimento dove ha insegnato per vent’anni: "Nonostante i suoi numerosi e ben più prestigiosi impegni, non ha mai rinunciato a quella che interpretava come una missione: trasmettere alle nuove generazioni di futuri insegnanti una visione innovativa dell’infanzia e dell’educazione". Carla ha contribuito anche a fondare, insieme a Melloni, e dal 2019 a coordinare con la Bagnoli, un fiore all’occhiello dell’Unimore: il Dottorato di ricerca internazionale in ‘Reggio Childhood Studies – From early childhood to lifelong learning’, con Fcr quale partner. I discorsi sono stati intervallati da lunghi applausi, mentre maxi schermi montati davanti al municipio hanno consentito di seguire la cerimonia ai tanti che non hanno trovato posto nella Sala. Il feretro, prima di essere tradotto al Cimitero Monumentale per la cerimonia privata di inumazione, è stato posto sotto il portico davanti al municipio tra la folla che l’ha salutato con un interminabile applauso.