Rinaldi (Uil):: "Carabinieri, bene i rinforzi"

L’arrivo di 25 Carabinieri sul territorio di Reggio Emilia, assegnati dal Comando Regionale per svolgere attività sul territorio è sicuramente una buona notizia in un momento storico durante il quale la percezione della sicurezza tra i cittadini è ai minimi termini ed i reati a vario titolo sono in aumento; le cronache degli ultimi giorni sono la certificazione di quanto Reggio sia diventata complicata". Sono le parole di Roberto Rinaldi, coordinatore Uil di Reggio Emilia.

"C’e ancora una ferita aperta da ricucire, ovvero quella con gli abitanti della zona stazione che difficilmente si risolverà esclusivamente con l’istituzione di Zona Rossa già annunciata dal Ministero competente ed illustrata dal Prefetto – spiega Rinaldi –, ma avrà bisogno di una serie di politiche correlate con tutti gli interlocutori interessati, tra i quali sicuramente i servizi sociali, le associazioni che lavorano per l’integrazione, quelle che lottano contro le mafie e certamente le Organizzazioni Sindacali confederali. Come UIL abbiamo avanzato delle proposte all’attuale Giunta Comunale, una su tutte quella del potenziamento del progetto Common Ground, già attivo sul territorio ed esperienza nobile di ascolto ed indirizzo di persone che subiscono irregolarità nei luoghi di lavoro e soprusi nella vita privata. Così come attendiamo una risposta sul piano assunzionale nella polizia municipale, che svolge un lavoro egregio sul territorio ma perennemente sotto organico. Infatti – conclude – da un’attenta analisi fatta, mancano almeno una ventina di agenti tra donne e uomini, pertanto è necessario per garantire un miglior servizio alla cittadinanza e gravare meno su chi è in attività".