Rinaldini chiamato in nazionale Under16 per il torneo di Iscar

Torna a tingersi di azzurro la cantera biancorossa: Andrea Rinaldini è stato inserito nella lista dei quattordici convocati in vista del torneo amichevole di Iscar, una sorta di pre-Europeo Under 16, prima di quello ufficiale in estate. La guardia biancorossa è convocata per i quattro giorni di allenamenti al centro sportivo Novarello di Granozzo con Monticello (Novara) dal 30 novembre al 3 dicembre agli ordini di coach Sodini, mentre il 4 ci sarà il trasferimento in Spagna. Gli azzurrini sono stati inseriti nel girone B ed esordirà contro Castilla y Leon, selezione di casa, giovedì 5 dicembre alle 18, mentre il 7 dicembre affronterà, sempre alle 18, la Grecia. In base al piazzamento nel girone, l’Italbasket disputerà la finale domenica 8 contro una tra Spagna, Repubblica Ceca e Germania. Come riserva a casa, figura la guardia biancorossa Guglielmo Baldasseroni.

Cesare Corbelli