Rinasce il ‘boccio’ di Montecavolo. Ora sarà gestito dalla Pro Loco

Nuova vita per il ’boccio’ di Montecavolo. Sabato è stato inaugurato il nuovo spazio a disposizione della Pro Loco per attività sportive e ricreative alla presenza del sindaco di Quattro Castella Alberto Olmi (che ha parlato di "un luogo che non ha mai smesso di essere centrale nel paese ma che ora riprende nuovo significato, vivacità e frequentazione"), del vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Luca Spagni (che ha "ringraziato i volontari della Pro Loco, ricordando Ivan Aleotti, Dumas Iori, James Iori e Imer Bezzi per il ruolo di cura e custodia dell’edificio"), dell’assessore al commercio Daniela Campani (che ha ricordato "l’importanza della storia della bocciofila Montecavolo tracciando un filo che unisce il “suono” delle bocce a quello della musica e del ballo ma sempre nel segno della socialità") e del presidente della Pro Loco Matildica Giovanni Biondi che ha "ringraziato i suoi infaticabili volontari". Lo storico spazio è stato trasformato in una moderna sala polivalente che ha già preso vita con un ricco calendario di appuntamenti tra cui corsi di ballo liscio, tango argentino, ballo swing e country. Il progetto di riqualificazione è frutto di una virtuosa collaborazione tra pubblico e privato. L’investimento di 130mila euro da parte dell’Amministrazione ha permesso di realizzare gli interventi strutturali, come la completa riqualificazione dell’impiantistica, il rifacimento dei servizi igienici e una nuova cucina. Fondamentale il contributo dei volontari della Pro Loco Matildica Aps, che hanno realizzato tutti gli allestimenti interni: dal montaggio della cucina fino alla posa della pavimentazione. La stessa associazione a occuparsi della gestione dell’immobile.