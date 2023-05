Rinasce lo storico edificio di Casa Corghi

La fiera di maggio a San Martino in Rio si è arricchita di una inaugurazione, quella di Casa Corghi, edificio recentemente ristrutturato in piazza Tassoni, in centro al paese. Parte dell’immobile era inagibile dal sisma del 2012. Con un finanziamento pubblico messo a disposizione dalla Regione, per 871 mila euro, si è riusciti a recuperare l’immobile.

La progettazione è stata curata da Acer. Sono stati ricavati due alloggi di 93 metri quadrati per edilizia sociale, mentre al piano terra è stato realizzato uno spazio di circa 83 mq per usi commerciali. A seguito dell’intervento di riqualificazione edilizia ed energetica, l’edificio raggiungerà la classe A3, con un drastico abbattimento dei costi energetici e benefici per l’ambiente, grazie alla diminuzione delle emissioni di anidride carbonica.

La cerimonia di inaugurazione, alla presenza del sindaco Paolo Fuccio e del presidente di Acer, Mauro Corradi, si è conclusa con la scoperta di una targa che ricorda il valore storico e architettonico dell’edificio, e con la benedizione dei locali.