Rinascita Catomes Tôt. I tre del Mascetti riaprono nel circolo dopo anni di turbolenze

Cambio brigata di cucina in vista, per il circolo sociale più amato del centro storico.

Al Catomes Tôt di via Panciroli arrivano i tre soci del ristorante Dal Mascetti, per una proposta gastronomica nuova, diversa, ancora da definire in realtà, ma prossima all’apertura.

Mentre il centro culturale che affaccia sul parco Alcide Cervi sta preparandosi per una nuova stagione, con una nutrita offerta di incontri, concerti, laboratori creativi e mostre ogni settimana, nello spirito di questo punto nevralgico della socialità reggiana, i tre gestori dell’osteria di via Roma Alessandro Mortari, Luca Vescovini e Riccardo Spallanzani, noti a Reggio per le loro specialità di carne alla brace, annunciano l’imminente presa in gestione della ristorazione al Catomes.

"Era stata convocata una manifestazione d’interesse per la presa in carico del ristoro al circolo ANCeSCAO e noi partecipammo, ormai più di un anno fa. - attacca Alessandro - Poi la procedura si era un po’ bloccata, per problemi con il precedente affittuario (ne parliamo nell’articolo a fianco; ndr). Adesso ci stiamo avvicinando alla partenza".

Nel frattempo i locali del circolo erano fermi a seguito di una ristrutturazione interna, che ha coinvolto gli arredi.

"Ci occuperemo del bar/ ristorazione, il nostro ingresso è in corso d’opera ma contiamo di farlo il prima possibile – prosegue Mortari – fra febbraio e marzo circa".

Dal Mascetti gli affezionati possono contare su carne, piatti sardi o inventati dai tre titolari, Fiorentina, arrosticini e agnello. Per il Catomes che cos’avranno pensato? "Stiamo lavorando al menu. Il bar aprirà alla mattina presto e poi serviremo i pranzi, e le cene nei giorni di weekend. Creeremo qualcosa di speciale per le serate più importanti, quelle dei concerti e delle iniziative culturali che animeranno il centro".